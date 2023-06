De fundering ligt er al, nu gaat IVN Hengelo met de pet rond voor de rest van een nieuw gebouw

Anneclaire ter Brugge van Polen naar Roemeense landskampi­oen

Volleybalster Anneclaire ter Brugge verruilt het Poolse Palac Bydgoszcz voor het Alba Blaj. De nieuwe club van de diagonaal werd afgelopen seizoen kampioen in Roemenië. Bovendien drong het op Europees niveau door tot de finale van de CEV Cup, waar het in de eindstrijd haar meerdere moest erkennen in het Italiaanse Scandicci.