De Kift knipoogt naar Eiland Amadeo: welkom op het Krang Festival in Hengelo

Succesvol danscafé uit Hengelo opent de deuren in Enschede: ‘Zodra we groen licht krijgen, kunnen we binnen een week open’

ENSCHEDE - In de Enschedese binnenstad komt binnenkort een nieuw danscafé. Het in Hengelo succesvolle High5 breidt uit. Eigenaar Sander Leurink verwacht dat High5 ook in Enschede veel succes gaat opleveren.

12 mei