De laatste rommel- en platenmarkt van Eendracht-Excelsior Hengelo: Voor de allerlaatste keer lekker snuffelen tussen platen en andere spullen

Forse boetes bij verkeers­con­tro­les in Hengelo voor bestuur­ders met een mobieltje in handen

HENGELO - Bij verkeerscontroles op diverse plekken in de stad heeft de politie donderdag 48 boetes uitgeschreven. Opvallend was het hoge aantal automobilisten, fietsers en scooterrijders (19 in totaal) dat de fout in ging door tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

3 november