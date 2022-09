De ‘Nagtegaal’ die niet zingt maar verhalen vertelt, is zaterdag in Hengelo voor Open Monumentendag

Podcast Beluister hier aflevering 3 van De Zaak Beckum: AT-lid dood

Een onschuldig gezin dat wordt aangevallen. Een gewelddadige seksbranche. Een arrestatieteamlid dat wordt doodgeschoten. Het klinkt als drie zaken, maar het is er één. In deze podcastserie duikt Ramon Kunst in de Zaak Beckum. Want waarom wordt een onschuldig gezin zomaar aangevallen? En hoe kan het dat deze zaak nog steeds niet is opgelost? In vijf afleveringen zoeken we antwoorden in een zaak die nog steeds gevoelig ligt. Vandaag aflevering 3: AT-lid dood.

