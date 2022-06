De wondere wereld van Twentse privédetectives: ‘Een damestoilet ingaan is raar, maar soms moet het’

Zaterdag­team van ATC'65 stelt promotie veilig: ‘Deze ploeg is echt klaar voor de derde klasse’

Het zaterdagteam van ATC’65 neemt de plaats van ASV’57 in de derde klasse in. De ploeg uit Hengelo won de finalewedstrijd in de nacompetitie na een geweldige slotfase met 3-1.

20 juni