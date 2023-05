Derde generatie van Valkenaars in Hengelo stopt ermee

CSI-drone ‘leert’ in Bentelo stoffelij­ke overschot­ten zoeken: speuren naar dertien biggen onder groene zoden

Het is 2018 als in een weiland bij Bentelo negen dode biggen worden begraven. Twee jaar later komen er nog eens vier bij. Weer een jaar later worden ze opgegraven en herbegraven. En recent opnieuw. Waarom? Omdat hier drones met sensoren worden ‘getraind’ voor recherchewerk, namelijk het opsporen van stoffelijke overschotten. „De drone kan het sneller en effectiever dan mensen met een prikstok”, zeggen Jaap Knotter en Abeje Mersha.