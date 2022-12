Deze Hengelose winkel in de binnenstad stopt er na precies één jaar mee

Ze zijn er nog: voetbal­club Achilles’12 in Hengelo schudt zomaar zeven nieuwe bestuursle­den uit de hoge hoed

HENGELO - De inkt van het artikel over de zoektocht van voetbalclubs naar bestuurders was nog niet droog, of Achilles’12 had een nieuwtje. Bij de club sprongen zeven nieuwe bestuursleden in het ontstane gat. „Ik ben positief verrast”, zegt vertrekkend voorzitter Wouter Brantjes.

30 november