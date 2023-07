Deze Twentse mondhygiënist zoekt zelf de kinderen wel op (en haalt er speciaal haar grootrijbewijs voor)

Nee, zelf heeft ze nooit vervelende ervaringen met de tandarts gehad. Hoewel ze als kind helemaal niet zo’n goed gebit had. Haar eerste keer bij de tandarts kan ze zich niet eens herinneren. „Dus traumatisch is dat in elk geval niet geweest.” Dat is voor menig kind wel anders. Vaak is er niet eens een eerste keer. „Terwijl een slecht gebit effect heeft op de totale gezondheid.”