Dierenambulance verplaatst piepkleine kuikens in Hengelo vanwege drukte tijdens Koningsdag

Met video Hengelose ‘trashpac­ker’ Tijmen (31) maakt treintour naar Zagreb om te spreken op LEAP Summit: ‘Supervet!’

HENGELO - Hengeloër Tijmen Sissing (31) is als enige Nederlandse spreker op 12 mei te gast op de LEAP Summit in Zagreb. Sissing gaat in Kroatië vertellen over zijn Trashpackers-projecten en hoe hij de wereld een stukje schoner én bewuster van het milieu probeert te maken. De reis er naartoe doet hij op geheel eigen wijze: met een treintour langs Europese universiteitssteden.

21 april