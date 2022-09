Directeur Lous Kerkhof weg bij Oyfo Hengelo

Sinds 2008 vervult Kerkhof de rol van directeur van het voormalige Crea. In 2015 is Crea gefuseerd met Techniekmuseum Heim. In 2017 is aan deze fusie Muziekschool Hengelo toegevoegd. Kerkhof heeft volgens Oyfo door haar enthousiasme en één bruisende culturele ontmoetingsplek met techniek, erfgoed, muziek, dans, theater en beeldende kunst gerealiseerd waarmee ze Hengelo zowel regionaal als nationaal op de kaart heeft gezet.

Nieuwe fase

Na jaren van pionieren breekt er voor Oyfo een nieuwe fase aan. Hiervoor is samen met de medewerkers een Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld met prachtige ambities. „Om de komende jaren uitvoering te geven aan deze ambities, is het tijd voor nieuw elan”, licht Kerkhof haar keuze toe.

De Raad van Toezicht van Oyfo heeft begrip voor het besluit. Hans Raanhuis: „Het vinden van een opvolger voor Lous is geen sinecure en zal tijd vragen. We zijn dan ook erg blij dat we een tijdelijke oplossing hebben gevonden.” Per 8 november start Willem Jaap Zwart als part-time interim directeur-bestuurder bij Oyfo. Hij is een ervaren bestuurder die bekend is met de culturele sector en veel kennis en ervaring hiervan heeft. Willem Jaap Zwart zal deze rol voor minimaal een half jaar op zich nemen.