Docentenband Bataafs Lyceum Hengelo maakt traditie van videclip voor geslaagden

Auto’s die op elkaar knallen: in 1962 al 10.000 toeschou­wers in Bentelo en nu nog immens populair

Meer dan 10.000 mensen kwamen er op af, de allereerste autorodeo bij de Midzomerfeesten in Bentelo in 1962. Het was de eerste in dit deel van het land en toeschouwers wilden dat spektakel van op elkaar knallende auto’s niet missen. De auto’s zijn nog steeds vaste prik op de Midzomerfeesten Bentelo, die dit jaar 100 jaar bestaan.