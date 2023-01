Dood van Musa Ata in Hengelo lijkt op een kille afrekening door een zeer jonge verdachte

Hoofdver­dach­te liquidatie Musa Ata en andere Enschedeër cel in voor geweldple­ging in binnenstad

ENSCHEDE - De rechtbank in Almelo heeft Aleandro W. (20) en Gaytano G. (21) uit Enschede veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging in het centrum van de stad. Beiden hebben nog meer problemen. Zo is G. de hoofdverdachte van de liquidatie van Musa Ata in Hengelo op 5 juli.

18 oktober