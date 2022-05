Drie jaar oud was Eva uit Hengelo, en nu poetsen kleine kinderen haar gedenksteen

Drie gedenkstenen liggen er in de Dichtersbuurt: twee aan de Brugstraat en één aan de Vondelstraat. In de Vondelstraat woonde Esther Knoop. Zij is in 1943 in Auschwitz vergast. In de Brugstraat woonden Grietje en haar dochter Eva van Gelder. Zij vonden een jaar eerder de dood in hetzelfde concentratiekamp. „Drie jaar was Eva nog maar. Dat is toch niet te bevatten?”, zegt Evelien van Gelder.