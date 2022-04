Drugsdealer uit Hengelo hoeft niet naar de gevangenis, maar moet wel zijn winst afstaan

De vondst zorgde ervoor dat politiemensen A. in de gaten begonnen te houden. Een jaar later zagen ze hem als een dolleman door Twente scheuren terwijl hij korte stops maakte op verschillende plekken waar hij iets af leek e geven. Ze hielden hem aan toen hij met gierende banden wegreed bij een woning in Losser. Hij bleek zo’n 2,5 gram cocaïne bij zich e hebben. In een woning waar A. op dat moment tijdelijk woonde, werden zo’n 100 pillen MDMA gevonden.

Verslaving bekostigen

Twee weken geleden vertelde A. dat hij tijdens zijn studie aan de universiteit aan cocaïne verslaafd was geraakt. Om de verslaving te bekostigen dealde hij drugs. Inmiddels heeft A. zijn leven aangepakt. Hij startte twee jaar geleden een bedrijf waar hij zo’n 18 uur per dag druk mee is. De rechtbank hield daar rekening mee in haar vonnis. De Hengeloër moet nog wel even afrekenen met justitie, de winst die hij maakte met het dealen wordt afgepakt. Het gaat om 45.000 euro.