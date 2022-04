Duitsers waarschuwen Noordtak voor ontbreken aansluiting op Duits spoor: ‘Maak niet dezelfde fout’

KondorWes­sels uit Rijssen nieuwe eigenaar van Dikkerster­rein in Hengelo: in 2023 start bouw nieuwe wijk

HENGELO - KondorWessels Projecten is de nieuwe eigenaar van het Dikkersterrein in Hengelo. Op de plek van de vroegere fabriek in Hengelo-Zuid worden zo’n driehonderd woningen neergezet. Het Rijssense bedrijf denkt in 2023 te kunnen beginnen met bouwen.

28 maart