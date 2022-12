Dylan uit Hengelo moet hondje Woody afgeven aan zijn ex, beslist de rechter

De voormalige partners sloten afgelopen maart, toen hun relatie op de klippen liep, een omgangsregeling af voor Woody. De ene week verblijft het hondje bij Dylan in Hengelo, de andere week bij Kaylee. Daar komt verandering in als Dylan op 16 oktober Woody ophaalt en vervolgens appt dat hij de overeenkomst opzegt.

Twee weken geleden zien de twee elkaar weer terug in de Enschedese rechtbank. Daar voert Dylan aan dat hij het liefst als enige voor het hondje wil zorgen en ook wil dat zijn nieuwe vriendin op Woody past als hij als beroepsmilitair op uitzending is. En dat terwijl in de omgangsregeling nadrukkelijk is vastgelegd dat Woody dan bij Kaylee is.