Echtpaar uit Hengelo moet stoppen met vuilspuiterij naar ING bank: ‘Onnodig grievend’

column In Hengelo is zelfs een bloembak aan een strenge controle onderwor­pen

Ik heb hem nog niet gezien, maar wel al veel over hem gehoord. Er loopt een ambtenaar rond in de binnenstad die zichzelf heeft benoemd tot ‘inspecteur bloembakken’. Hij is op zoek naar ernstige misstanden. Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Hij is onverbiddelijk en streng als hij meent dat er grenzen overschreden worden. Deze waakhond heeft het dus voorzien op bloembakken. Niet gelijk in paniek raken, misschien loopt hij uw deur voorbij.

19 juni