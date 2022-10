Een eigen café in Hengelo? Snel aan de slag met deze ‘kleine overname’

Veel mensen kennen het pand nog als als Broodje Top, naar de broodjeszaak die er vroeger was gevestigd. Tegenwoordig prijkt de naam Elite Lounge op de gevel van de zaak op de hoek van de Emmaweg en de Tollensstraat. ‘Een mooi bedrijf dat de deuren recent heeft gesloten’, meldt de Almelose horecamakelaar Axxentus. Het pand heeft multifunctionele horecamogelijkheden en is per direct over te nemen.

Er is een eetcafé annex bar met veel daglicht, toiletten zijn nieuw ingericht. Verder is er een moderne bar, een nieuwe vloer, loungebanken en tv’s aan de wand. Wie op deze plek een nieuw bedrijf wil beginnen, krijgt tevens een keuken van 25 vierkante meter met afzuiging, koeling, werkbank en een professionele wasstraat.

17.500 euro

De overnameprijs bedraagt 17.500 euro. Dat is overigens een stuk goedkoper dan Italiaans restaurant Markanti. Deze krant meldde enkele dagen geleden dat de vraagprijs voor Markanti, aan de Brinkstraat, ruim een half miljoen euro is. Axxentus meldt tevens dat financiering van de overnameprijs mogelijk is. De maandelijkse huur van het pand bedraagt 1695 euro. Er is een automatenverplichting met een fiftyfifty-verdeling. Verder is er een brouwerijverplichting met Inbev.

Overnamekandidaten moeten beschikking over een exploitatievergunning van de gemeente. De makelaar wijst er ook op dat kandidaten mogelijk door de gemeente worden getoetst op de Wet Bibob, waarbij wordt gekeken of de nieuwe uitbater ooit met justitie in aanraking is geweest.