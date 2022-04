Een palmboom om het vakantiegevoel nog even vast te houden: Tropic Trees uit Hengelo profiteert ervan

Een olijfboompje op pot in z’n eigen achtertuin was twaalf jaar geleden het begin van een succesvolle handel in tropische bomen en struiken. De oprijlaan naar het tropische tuincentrum aan de Pruisische Veldweg voert je in gedachten meteen mee naar de mooiste zonnige oorden van het westelijk halfrond. De palmbomen wuiven je tegemoet en de lange rij olijfbomen markeren de laan naar nog veel meer mediterrane groensoorten.