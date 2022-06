Een potje golf met de olympisch kampioen polsstokhoogspringen in Delden: ‘I love it!’

Voor de tweede maal op rij is Armand Duplantis één van de sterren van de FBK Games, die maandagmiddag in Hengelo worden gehouden. De 22-jarige polsstokhoogspringer uit Zweden maakte er vorig jaar grote indruk. Bij zijn debuut in het FBK-stadion wist hij over een hoogte van 6,10 meter te springen, het was in Hengelo zijn beste wereldjaarprestatie de buitenlucht. Nog geen twee maanden later veroverde hij in Tokio olympisch goud.