Eerste schoolklassen in Twente hebben geen eigen docent meer: ‘Elke dag de vraag wie er voor de klas staat’

Voor sommige basisschoolleerlingen in de regio is het elke ochtend de vraag welke meester of juf die dag voor de klas staat. En of er überhaupt iemand is. Het tekort dat zich eerst voordeed onder invallers, manifesteert zich nu ook onder de vaste leerkrachten van scholen. Dat blijkt uit een rondgang van De Twentsche Courant Tubantia langs schoolbesturen in Twente.