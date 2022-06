Eetcafé De Appel in Hengelo teleurgesteld: een winterterras met flappen mag echt niet

DEN HAAG/HENGELO – Horeca-uitbater George ten Brummelhuis zal zich neerleggen bij de uitspraak van de Raad van State over zijn winterterrassen. Maar hij is wel zwaar teleurgesteld dat het niet mag. „Het is achterhaald, de wereld is veranderd.”

De Raad van State vindt dat de gemeente Hengelo terecht het eetcafé een dwangsom oplegde, om daarmee één van de oudste horeca-etablissementen van Hengelo te dwingen zijn winterterras weg te halen. Belangrijkste reden is dat De Appel in het winkelgebied van de Nieuwstraat ligt en net niet in het horecagebied waar winterterrassen wel zijn toegestaan. In het winkelgebied legt Hengelo beperkingen op aan veelal gesloten winterterrassen, omdat die door schotten of zeilflappen de zichtlijnen beperken en winkels kunnen benadelen.

Domper voor George ten Brummelhuis

In het horecagebied spelen zichtlijnen minder en rol en daar mogen cafés en restaurants volop winterterrassen aanleggen. De uitspraak is een domper voor Appeldirecteur George ten Brummelhuis. „In 2008 is dit beleid gemaakt, in 2013 werd het uitgevoerd. Ondertussen is de wereld veranderd. In de Nieuwstraat zijn bijna geen winkels meer.”

Bovendien, zo vindt hij, is ‘de horeca de kurk waar een stad op drijft’. Brummelhuis zei het eerder tijdens de rechtszaak te gek voor woorden te vinden dat de gemeente één van de oudste horeca-etablissementen van Hengelo zo dwars zit.

Nieuwe flappen

„De Appel is niet alleen al 130 jaar een horecabedrijf, het had samen met Ten Hoopen de eerste terrassen in Hengelo. Ook de vorige eigenaar had jarenlang een winterterras met zonneluifels met flappen. Toen ik De Appel 2013 overnam, heb ik de oude rommel op het terras vervangen en alles laten vernieuwen. Niet alleen nieuwe tafels en stoelen, maar ook nieuwe doeken voor de luifels en nieuwe flappen. Maar dat wil de gemeente niet, terwijl mijn collega’s, zoals De Twee Wezen wel een winterterras mogen hebben,” aldus Ten Brummelhuis.

De Raad van State merkt op dat de gemeente in dit geval niet alleen naar de belangen van De Appel moest kijken, maar ook naar die van de omliggende winkels.