Eigenaar gesloten cafe Club Top Shot in Hengelo maakt pas in 2023 kans op vergunning

Club Top Shot in Hengelo is na drugsinval terecht gesloten, aldus Raad van State

DEN HAAG/HENGELO - De Hengelose Club Top Shot is in 2018 terecht door de burgemeester voor een jaar gesloten nadat de politie daar hard drugs had aangetroffen. Dit vindt de Raad van State. Het café van exploitant Nouar Abdulnour is daarna niet meer open gegaan.

2 september