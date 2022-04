Eindelijk weer een stunt op Bataafs Lyceum Hengelo

Marijn Vos, Jet Peper, Pieter de Leede, Madelon Boers, Sarah Tromp, Esmée Bennink, Hugo Oudenaarden en Natalie Smit hebben zich wel wat op de hals gehaald. Midden in de nacht moesten ze hun bed uit, want donderdagochtend om vijf uur zijn ze begonnen aan het maken van een grote poort van lege bierkratten bij hun school. Zo wordt de traditie van een stunt hopelijk in ere gehouden, zegt Jet. „Leerlingen van de onderbouw hebben door corona nog nooit een stunt meegemaakt.” De ‘bouwers’ hebben zich deze dag ook nog verkleed, want het thema is ‘Hakkers versus kakkers.’