Enkele bewoners van flatgebouw in Hengelo terug in woning na uitslaande brand

Oud-Hengeloër Valentijn was bijna dakloos en schreef als noodkreet gedicht: ‘Het moet écht anders’

Dat de krapte in de woningmarkt voor vervelende situaties zorgt, is voor vele Utrechters bekend. Zo ook voor Valentijn van Urk. Hij dreigde vanaf 1 september op straat te staan, terwijl hij een full-time baan als sommelier heeft en altijd netjes zijn huur betaalt. Hij schreef een gedicht en overhandigde dit maandagmiddag aan wethouder Wonen Dennis de Vries. ‘De macht ligt nu in de handen van de verhuurder, en dat moet écht anders.’