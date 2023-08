Enkele bewoners van flatgebouw in Hengelo terug in woning na uitstaande brand

Ruziënde buren beschuldi­gen elkaar van illegaal dakterras en moeten de boel nu beiden afbreken

De betreffende koppels zijn de heisa spuugzat. En toch komt er maar geen einde aan een langslepende burenruzie in de Hengelose Dichtersbuurt. De kwestie in een notendop: twee stellen beschuldigen elkaar over en weer van een illegaal dakterras en komen nu beiden van een koude kermis thuis. „Actie is reactie.”