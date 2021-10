Enschedeër Eddy van der Ley, man van de magische sportmomenten: ‘Anderhalf uur lang terug naar toen is een goed theaterconcept’

Iedereen wilde weten wat die Hengelose kaasboeren met dat drugslab te maken hadden

14 oktober HENGELO - Talloze vragen kreeg de kaasboer uit Hengelo, nadat de politie in maart 2020 in de bedrijfshal van zijn vader een drugslab had opgerold. Niet iedereen wilde geloven dat zijn familie er niets mee te maken had. Pas anderhalf jaar later kreeg de pandeigenaar te horen dat hij niet vervolgd zou worden. Over de gevaren van ‘ja’ zeggen tegen iets waarop je daarna de grip verliest.