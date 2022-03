Esther raakte verknocht aan Kristalbad in Hengelo: ‘In deze wereld vind je blijdschap om de hoek’

Forum Hengelo krijgt niet voldoende stemmen, maar tóch in de gemeente­raad. Grootste partij BurgerBe­lan­gen ‘full swing’ aan de slag met onderhande­ling

HENGELO - Forum voor Democratie komt tóch in de Hengelose gemeenteraad. Hoewel de partij de kiesdeler (891 stemmen) niet haalde en dus onvoldoende stemmen had voor een zetel heeft de partij zoveel reststemmen dat het toch één zetel oplevert. „Heel bijzonder, maar de wet staat dit toe”, aldus burgemeester Sander Schelberg maandag in een zitting van het centraal stembureau.

