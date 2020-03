Fans in de hekken, bekers bier en lichtmasten: Hengeloër Frank maakt de perfecte stadionfoto

Op sportief gebied was het niet bepaald genieten, maar veel fans van FC Twente kijken positief terug op het bijzondere jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Frank is één van die supporters. ,,Ik hoorde van oudere fans al dat het seizoen 1983/1984 (het eerste degradatieseizoen van FC Twente) heel bijzonder was. Allemaal nieuwe stadions en nieuwe clubs. Dat leek mij vorig seizoen ook wel wat. Op een gegeven moment waren we halverwege het seizoen en had ik nog geen duel gemist. Toen wilde ik het seizoen ook compleet maken. Dat is met 38 potjes gelukt.”