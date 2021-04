FBK Games gaat door, met beetje extra hulp van Hengelo

Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege corona. Dat er wel een editie 2021 komt, is daarom extra van belang omdat anders de internationale gouden positie in de World Athletics Continental Tour in het gedrang komt. Die status is belangrijk om voldoende (internationale) topatleten in Hengelo aan de start te krijgen. De organisatie van de FBK Games had daarom al eerder aangegeven dat de wedstrijden daarom dit jaar zeker zullen doorgaan. Of en hoeveel publiek er bij kan, is nog de vraag.