FBK Games in Hengelo staat voor Dafne Schippers in het teken van WK

Voor alweer de achtste keer doet Dafne Schippers mee aan de FBK Games. Haar debuut in Hengelo? Dat was in 2010, toen de Utrechtse als 18-jarige gespecialiseerd meerkampster vijfde werd op de 100 meter. In de regen liep ze naar een eindtijd van 11,56 seconden. Vrijwel anoniem, in de schaduw van de snelste vrouw van die jaren, de Amerikaanse Carmelia Jeter. De laatste jaren, sinds haar eerste WK-titel op de 200 meter in 2015, is Schippers een van de belangrijkste internationale sprintdiva's. Als 'meeting director' Hans Kloosterman van het atletiekgala haar tijdens een persbijeenkomst op Papendal aankondigt als 'wereldster van beroep', moet ze erg lachen.