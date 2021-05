FBK Games uitverkocht: bezoekers én atleten willen allemaal graag naar Hengelo

Elektri­sche fiets vliegt in brand in Hengelo, eigenaar neemt de benen

20 mei HENGELO - Aan de Pruisische Veldweg in Hengelo is donderdagavond een elektrische fiets tijdens het rijden in brand gevlogen. Het gaat vermoedelijk om een zelfgebouwde fiets, die door nog onbekende oorzaak vlam vatte. De fiets is volledig verwoest door de vlammen. De bestuurder is er vandoor gegaan en is nog spoorloos.