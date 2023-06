FC Twente Voetbalkoor zingt mee op Hengeloos korenfestival Amusing: ‘We gaan voor de glimlach en het plezier’

Bluesroc­kers van The Breeze koesteren hun videoclip ‘Stork’n Blues’: ‘Prachtige ervaring en leuk voor de kleinkinde­ren toch!’

De bluesrockers van The Breeze lopen al een tijd mee in het muziekwereldje. Maar een videoclip opnemen was voor de meesten van hen een nieuwe maar ook hele bijzondere ervaring. ‘Is toch hartstikke leuk voor de kleinkinderen, zo’n filmpje?’