Ferry en Rita Evenberg willen fijne mensen maken van judoka’s in Hengelo: ‘De bond focust op kracht, wij op techniek en plezier’

Lezersreacties Geschokte reacties op verhaal over gehandicap­ten­zorg: ‘Hij trok mijn shirt en bh kapot, maar ik moest mijn dienst afmaken want er was niemand anders’

Er is respect, maar ook schrik. Maaike Piet vertelde vorige week in deze krant hoe ze soms geschopt werd, geslagen of bespuugd tijdens haar werk in de gehandicaptenzorg. Toch gaf ze niet op. Haar heftige ervaringen riepen emoties en respect op bij lezers, maar ook herkenning. Dit is het verhaal van een van hen.

10 december