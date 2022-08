Festivalbeleving tussen de druiven: Twents Wijnfeest in Deurningen beleeft vuurdoop

In Achterhoek vanwege droogte verbod om water uit beken, sloten en vijvers te halen, in Twente (nog) niet

DIEPENHEIM/DEURNINGEN - Landelijk stijgt het tekort aan regenwater tot het gemiddelde van de vijf droogste jaren ooit. In Twente vallen steeds meer beken droog. In de Achterhoek geldt een verbod om water te halen uit de beken, sloten en vijvers, in Twente nog niet.

1 augustus