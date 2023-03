File in Hengelose parkeergarage na voorstelling Pieter Derks: cabaretier staat zelf ook in de rij

Met video Weer of geen weer, de 75-jarige Miguel uit Borne laat geen fitness­trai­ning schieten

Het is 2 graden. En natte sneeuw. Toch heeft de (bijna) 75-jarige Miguel Defesche geen moment getwijfeld en staat hij al lekker vroeg in de winterse buitenlucht aan elastieken te trekken en zware kogels te tillen. „Ik had hier wel wat meer ouderen verwacht.”