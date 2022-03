FIOD doorzoekt woning in Hengelo; man (42) verdacht van fraude met omzetbelasting

VIDEO Vakmensen die kunnen restaure­ren: dankzij een nieuw lab in Hengelo kunnen veel jongeren worden opgeleid

HENGELO - Na een voorbereiding van bijna twee jaar is de bouw van het Restauratie- en Innovatielab van de stichting RIBO begonnen (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). Zo is er straks ruimte voor méér leerlingen van het ROC van Twente die bij RIBO praktijklessen volgen in het kader van de driejarige opleiding technicus hout en restauratie.

24 maart