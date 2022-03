Flinke file op A1 tussen Rijssen en Hengelo door kapotte vrachtwagen

Politie speurt naar gestolen schimmel Talento, paard voor 't laatst in omgeving Hengelo en Haaksber­gen gezien

De politie in Twente is op zoek naar een gestolen schimmel. Een paardenhouderij uit Gelderland verhuurde de witte viervoeter maar sinds januari ontbreekt elk spoor. Het paard luistert naar de naam Talento en is voor het laatst gesignaleerd in de omgeving van Hengelo en Haaksbergen.

11 maart