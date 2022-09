Flitspaal weg, dus gas op de plank op de Deldenerstraat in Hengelo: ‘Het is een openbare racebaan!’

Kamerver­huur in Hengelo: gezin van vijf op een zolderka­mer­tje kan maar beter bidden als het brandt

HENGELO - Op een zolderkamertje in het centrum van Hengelo woont een gezin met drie jonge kinderen. Op de kamer ontbreekt een rookmelder. Maar de rest van het uitgeleefde pand voldoet. „Breekt er beneden brand uit, dan moet je bidden dat je het overleeft”, zegt de bandweerman. Welkom in Hengelo. We volgen een avond een controle op kamerverhuur. Het is niet allemaal zo schrijnend, eerlijk is eerlijk.

16 september