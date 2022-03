‘Foeilelijke’ Hengelose Lambertuspassage gaat tegen de vlakte

Natasja uit Borne onthutst na eis vrijspraak, justitie laat haar wéér aan haar lot over

BORNE - Verhuurder Natasja Kristen uit Borne is twee keer in de steek gelaten door justitie. Eerst in 2019 toen de politie een grote hennepkwekerij in haar verhuurde woning in Hengelo vond. Nu wil de officier van justitie de verdachte Maurice L. laten lopen. „Hij wist het donders goed, dat vertelde hij zelf”, zegt de Bornse.

14:27