Forse stijging energiekosten dwingt ROC van Twente tot koudere lokalen en plaatsen zonnepanelen op Gieterij in Hengelo

Zelfvoorzienend

“We wekken straks tot maximaal 500 kWh op. Daarmee kunnen we voor een groot deel voorzien in onze eigen stroomvoorziening.” De locatie in Hengelo is de eerste die wordt voorzien van zonnepanelen. Later volgen zes andere eigen ROC-gebouwen in Twente, zoals aan de Wierdensestraat in Almelo en de ‘ufo’ aan de Enschedese Zuiderval.