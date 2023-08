Foutje op je kassabon? Door dit elektronische foefje moet dat bij Jumbo’s in Twente en Achterhoek nu verleden tijd zijn

1934-2023 Berghuizen rouwt om pastoor Kees van Breemen die symbool stond voor dienstbaar­heid en saamhorig­heid

Zijn gezondheid liet het al niet toe dat hij eerder dit jaar de allerlaatste viering in de Mariakerk kon bijwonen. In het verpleeghuis Het Saalmerink in Haaksbergen is donderdag op 89-jarige leeftijd Kees van Breemen overleden, oud-pastoor van de Mariaparochie in Berghuizen. ‘Achter het spoor’ wordt met grote genegenheid aan hem teruggedacht.