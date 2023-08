Fundaparel: in deze Hengelose villa kun je een B&B vol liefde beginnen

indebuurt.nlAltijd al gedroomd van je eigen Hengelose B&B vol liefde? Dan is dit je kans! In de verkeersluwe Kroeskarperstraat staat een vrijstaande woonboerderij te koop. Niet geheel onbelangrijk: er is extra ruimte die je kan gebruiken als bed & breakfast.