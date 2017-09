Fusie Hengelose voetbalclubs nog niet van de baan

Op de website van de club meldt het bestuur van Juliana dat de fusiebesprekingen met HVV Hengelo 'on hold' staan. Maar dat betekent volgens waarnemend voorzitter Karel van der Weert niet dat fusie daarmee van de baan is. "We houden nu even pauze, in afwachting van een reactie van de gemeente."

Verrassing

Maar ook bij HVV Hengelo kwam de mededeling op de website van Juliana als een verrassing. Voorzitter Fons Nijland heeft zijn collega van Juliana inmiddels om uitleg gevraagd. En die heeft hem verzekerd dat de deur nog steeds open staat. Nijland gaat er dan ook vanuit dat de fusiebesprekingen binnenkort hervat worden.

'Het grote struikelblok' is volgens het bestuur van Juliana de vraag waar de fusieclub zou moeten gaan voetballen: op sportpark De Waarbeek (HVV Hengelo) of sportpark Groot Driene (Juliana). Volgens Nijland ligt dat bij beide clubs gevoelig.

Eigenaar

In het voordeel van HVV Hengelo spreekt dat de club zelf eigenaar is van het hele complex. Juliana huurt haar velden van de gemeente. Aan de gemeente is al gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw op de huidige locaties. Maar daar is nog geen antwoord op gekomen.

Ondertussen kijkt Juliana ook naar mogelijkheden om verder te gaan als zelfstandige vereniging. Sponsoren zijn bereid om een extra steentje bij te dragen. Ook wil het bestuur de leden om toestemming vragen voor een kleine contributieverhoging. 'Daarmee kunnen we Juliana naar een hoger plan trekken met als doel om de meest hechte, gezellige en stabiele zaterdagclub van Hengelo te worden', staat op de website.

Tennisclub

Tevens is Juliana in gesprek met de buren van Tennisclub Groot Driene over mogelijke samenwerking. 'Het lijkt erop dat we met een aantal kleine samenwerkingen al grote voordelen kunnen behalen.'