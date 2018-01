Fusie Hengelose voetbalclubs van de baan

HENGELO - De fusie van de voetbalverenigingen HVV Hengelo en Juliana'32 is definitief van de baan. 'In goed overleg' is besloten de gesprekken daarover te beëindigen.

De deur voor samenwerking blijft open staan. Maar fusie is een brug te ver. HVV Hengelo en Juliana'32 gaan elk zelfstandig verder. 'Wel is er afgesproken voor de jeugd te blijven kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en waar nodig helpen', meldt het bestuur van Juliana op de website van de club.

Elftal

Het zou volgens interim-voorzitter Karel van der Weert bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat beide clubs in een bepaalde leeftijdscategorie te weinig spelers hebben. "In dat geval zou je samen één elftal kunnen vormen. In het verleden hebben we dat wel eens vaker gedaan. Dat zou in de toekomst ook kunnen. Maar op dit moment is dat niet aan de orde."

Het initiatief voor een fusie kwam van HVV Hengelo. Zaterdagvereniging Juliana stond daar wel open voor. Beide clubs zagen zich laatste jaren geconfronteerd met een terugloop van het aantal leden, met name bij de jeugd.

Knelpunt

In het laatste overleg hebben de besturen besloten om te stoppen met de fusiebesprekingen. Een van de belangrijkste knelpunten was volgens Van der Weert de vraag waar de fusieclub zou gaan voetballen: op sportpark De Waarbeek (HVV Hengelo) of in Groot Driene (Juliana). "We wilden allebei op onze eigen accommodatie blijven", vertelt Van der Weert.

De Juliana-voorzitter sluit niet uit dat een eventuele fusie nog weer eens ter sprake zal komen. "Misschien, in de toekomst. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Voor nu hebben we gezegd: we stoppen ermee."

Zelfstandig

Juliana focust zich vanaf nu volledig op een zelfstandig voortbestaan. Daarvoor is afgelopen najaar het project 'Juliana in de toekomst' in gang gezet. De club krijgt daarbij ondersteuning van de KNVB. In verschillende werkgroepen wordt bekeken wat verbeterd kan worden.

Vertrouwen