Gastenhuis ziet af van verpleeghuis in Hengelo: projectontwikkelaar onderhandelt met nieuwe zorgpartij

HENGELO - De verbouwing van de school aan de Paul Krugerstraat tot verpleeghuis Het Gastenhuis gaat niet door. Het plan is financieel niet haalbaar. De eigenaar van de school, vastgoedbedrijf Explorius, is inmiddels in overleg met een nieuwe zorgpartij.

De voormalige kweek- en middelbare school op de hoek met de Oldenzaalsestraat staat sinds 2018 leeg en wordt antikraak bewoond. Lange tijd waren er plannen voor een vestiging van Het Gastenhuis, een nieuwe woonvorm voor mensen met dementie. Bewoners bepalen daar zelf hoe ze leven, met wie ze omgaan, hoe laat ze thuiskomen of hoe laat ze naar bed gaan.

Hoge huurprijs

et Gastenhuis kwam er financieel niet uit met Explorius. „We zouden op een te hoge huurprijs uitkomen voor onze bewoners. Daarom is besloten om er van af te zien”, aldus woordvoerster Tjitske Nijdam van Het Gastenhuis. „Jammer dat het zo gelopen is. We hadden graag in Twente willen zitten. We zijn nu op zoek naar een andere locatie in de regio.” Het dichtstbijzijnde Gastenhuis zit in Zwolle.

Explorius bevestigt dat er niet meer wordt onderhandeld met het verpleeghuis. Jammer, vindt conceptontwikkelaar Sien Vels van Explorius. „Wij waren enthousiast over Het Gastenhuis. Het is uiteraard een teleurstelling dat het niet gelukt is.” De vastgoedbeheerder onderhandelt nu met een andere zorgpartij, welke dat is wil Explorius nog niet bekendmaken. Vels verwacht over een maand meer duidelijkheid te kunnen geven.

De gemeente zette het schoolgebouw begin 2019 in de verkoop. Acht partijen dienden een plan in, Explorius kwam met het idee voor met een wooncomplex voor ouderen, met ruimte voor huisartsen, fysiotherapeuten of andere medische instellingen, als winnaar uit de bus. Over de verkoop van gemeentelijk vastgoed ontstond daarna veel ophef, vooral over de selectie van kandidaten voor de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat.

Volledig scherm Voor de school aan de Paul Krugerstraat wordt nu een nieuwe kandidaat gezocht. © Lars Smook