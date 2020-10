Geen publiek langs de lijn, wat denk de scheids daar van? ‘Het is saai zo’

Mondkapje op in ziekenhui­zen; dit zijn de nieuwe maatrege­len in Twente en de Achterhoek

2 oktober ENSCHEDE - Het dragen van een mondkapje wordt verplicht in de openbare ruimtes van ziekenhuizen in deze regio. In een gezamenlijk overleg hebben de ziekenhuizen MST (Enschede en Oldenzaal), ZGT (Almelo en Hengelo) en SKB in Winterswijk daar vrijdagmiddag toe besloten. De ziekenhuizen gaan zelf hun patiënten en bezoekers verder informeren over onder meer de ingangsdatum.