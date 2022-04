Geen punt in paasweekeinde voor BWO

De verliesbeurt maandagmiddag in Haaksbergen deed iets minder pijn dan die op vrijdagavond bij ATC’65. Daar had BWO een punt voor het grijpen. „We kwamen na een 2-0 achterstand goed terug tot 2-2. Op dat moment waren we de bovenliggende partij. Maar in de laatste minuut schatten we een diepe bal verkeerd in, waardoor we met 3-2 verloren”, baalde Veldhuis.