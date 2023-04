Geen terreinwagen en toch op avontuur? Deze Hengelose daktenten kunnen op bijna elke auto

Bulent Baki (48) uit Oldenzaal geeft klassieke auto’s een tweede leven: ‘Ik verkocht 35 auto’s aan een audioprodu­cent in Los Angeles’

Wie over de Enschedesestraat rijdt, die ziet ze: blinkende bolides achter het raam van het nieuwe pand van Oldenzaal Classics. Ware blikvangers. Gekocht in het buitenland, uit elkaar gehaald, gerepareerd en weer opgebouwd. Dat is een notendop wat Oldenzaal Classics doet.