Geldezel Romano (21) uit Hengelo krijgt maximale taakstraf en moet 25.000 euro terugbetalen

De 21-jarige Romano B. uit Hengelo dacht alleen aan ‘gratis geld’ verdienen. Volgens de rechtbank was hij een geldezel en ronselaar van bankpassen. B. vormde in 2020 een onmisbare schakel in een bende die Whatsappfraude pleegde. Hij is veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en het terugbetalen van 25.000 euro.

De rechtbank in Almelo oordeelde dat B. schuldig is aan witwassen en oplichting. Hij bekende twee weken geleden dat hij alleen maar dacht aan gratis geld verdienen, door zijn bankrekening beschikbaar te stellen. Ondertussen had hij een onmisbare rol in de organisatie, die groeide van geldezel naar ronselaar, schrijft de rechtbank in de uitspraak.

Oplichting via WhatsAppfraude

B. begon klein als geldezel. Hij leende voor 100 euro zijn bankrekening en pinpas uit aan criminelen. Zij gebruikten B’s rekening om gestolen geld te parkeren. Geld dat ze kregen door mensen op te lichten via bijvoorbeeld WhatsAppfraude. Door zich voor te doen als iemands zoon of dochter in nood maakten zij tienduizenden euro’s buit.

Jointjes en feestjes

Toen de bank in 2018 B.’s rekening blokkeerde, vanwege vermoedens van fraude, opende hij elders twee nieuwe rekeningen. Daarna rolde hij verder in de organisatie en begon hij met ronselen van bankpassen. B. benaderde actief mensen en verdiende 500 euro per geronselde bankpas. Het verdiende geld gaf de 21-jarige uit aan jointjes, drank, feestjes en kleding.

Voorzichtig op goede weg

Hoewel de officier van justitie een celstraf van negen maanden eiste, oordeelde de rechtbank dat een onvoorwaardelijke celstraf niet aan de orde is. Volgens de rechters is B. ‘voorzichtig op de goede weg, maar is hij er nog lang niet’.

De rechtbank veroordeelde B. tot een werkstraf van 240 uur. Om er voor te zorgen dat hij niet weer in de fout gaat, krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden en staat hij 2 jaar onder toezicht van de reclassering. Aan de slachtoffers moet hij in totaal iets meer dan 25.000 euro schadevergoeding betalen.

Schulden

De 21-jarige woont nu samen met zijn vriendin bij haar ouders in Rijssen en heeft geen contact meer met zijn oude vriendengroep uit Hengelo. B. zit in de schulden en zoekt naar werk. Tegen de rechters zei B. dat hij dagelijks nog meerdere joints rookt en niet van plan was daarmee te stoppen.